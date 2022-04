Quartu, scontro tra auto nella notte in viale Colombo: entrambi i conducenti erano ubriachi

È davvero raro che possa succedere ma non impossibile: un incidente stradale fra due persone entrambe ubriache. Stanotte alle 4 a Quartu Sant’Elena, in viale Colombo, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza una 36enne di Villacidro, domiciliata a Quartu, impiegata, e un 25enne di Monserrato, studente. A seguito di un sinistro stradale con soli danni ai mezzi, mentre erano alla guida rispettivamente di una Lancia Y e di una Ford Fiesta, sottoposti al test dell’etilometro sono risultati essere entrambi positivi all’alcol, evidenziando rispettivamente un tasso di 2,39 grammi per litro e 1,44 grammi per litro. I documenti di guida dei due sono stati ritirati dai militari, mentre entrambi gli automezzi sono stati sequestrati e affidati ai medesimi conducenti in custodia giudiziale. Le autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza. In caso di sinistro stradale il test dell’etilometro è obbligatorio per disposizione del codice della strada.