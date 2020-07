Quartu, scontro in Aula sulla data delle elezioni: “Si rilassi, tanto si vota a maggio 2021″

Scintille in aula ieri sera durante il consiglio comunale a Quartu Sant’Elena tra la consigliera di minoranza maria Tecla Brai e il sindaco Stefano Delunas. Durante la discussione riguardo la delibera “Protocollo d’intesa con la Citta’ Metropolitana per la concessione in comodato di locali scolastici via Turati e via Mons. Angioni”, infine approvata, durante la dichiarazione di voto la consigliera Brai, dopo aver auspicato per il futuro la sede dell’accademia delle belle arti a Quartu, vota a favore aggiungendo che “tutte le criticità che ci sono, sono sicura che il nuovo sindaco riuscirà a risolverle. Inoltre volevo anche evidenziare che con le video conferenze e la presenza dei colleghi non si capisce più chi è in opposizione e chi in maggioranza, perché sembra che chi ha sempre sostenuto il sindaco, adesso sia in opposizione. Ma che strano – esclama – si vede che siamo in campagna elettorale”. Non tarda affatto la replica del sindaco Delunas: “vorrei dire alla consigliera Brai che io non mi devo candidare. Deve stare tranquilla e serena perché tanto andremo alle elezioni a maggio/giugno 2021 quindi si sta preoccupando eccessivamente. Quindi, stia attenta, dosi le forze, vada in ‘economy’ se no lei arriverà tutta stressata a maggio/giugno 2021”. “Pensi al suo stress sindaco – ribatte la consigliera – che in 5 anni non ha fatto niente, ha mandato in rovina una intera città”.