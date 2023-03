Quartu, schianto alla rotonda tra viale Colombo e via San Benedetto: 42enne ferito finisce all’ospedale

Incidente a Quartu, tra viale Colombo e via San Benedetto. Due automobili, una Seat e una Fiat, probabilmente a causa di una precedenza non rispettata, si sono scontrate. Il bilancio è di un ferito: si tratta di uno dei due guidatori, un uomo di 42 anni al volante della Seat. Soccorso dal personale medico di un’ambulanza del 118, è stato trasportato al Policlinico di Monserrato in codice giallo.

Sul posto, successivamente, per svolgere tutti i rilievi del caso, è intervenuta anche una pattuglia della polizia Locale di Quartu.