Quartu, scacco ai caddozzi: telecamere mobili per stanare chi abbandona rifiuti e tutelare il campo da basket

Scacco ai caddozzi a Quartu Sant’Elena, il Comune rafforza i controlli con le telecamere e punta su una società esterna che possa affiancare gli uomini della polizia Municipale per scovare i caddozzi che abbandonano sacchetti e spazzatura dal centro sino alla periferia, passando per il litorale. La decisione è della Giunta guidata dal sindaco Graziano Milia: c’è l’urgenza di iniziare a garantire un presidio del territorio. E allora ecco l’idea: sino al prossimo trentuno dicembre telecamere accese in città, comprese le tre, mobili, e-killer, e gli occhi elettronici saranno fatti ruotare nelle varie zone della città grazie alla ditta esterna, che “assicurerebbe un servizio di riposizionamento continuativo degli apparecchi che, tramite frequenti spostamenti, permetterebbe il controllo di più ampie porzioni di territorio rispetto a soluzioni fisse”. Sarà compito del dirigente del settore della polizia Municipale assicurare, nel più breve tempo possibile, il rafforzamento delle attività di videosorveglianza, includendo anche il nuovo campo da basket nel lungomare del Poetto, riqualificato da cima a fondo e impreziosito dall’opera dello street artist sardo Tellas.

È la stessa Giunta Milia a riconoscere che è in aumento il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti a Quartu. Ecco perchè bisogna “adottare in tempi brevi misure adeguate per l’attivazione ed il funzionamento di un sistema di videosorveglianza che permetta di individuare” gli incivili di turno. Che, oltre a dover eventualmente ripulire l’area, dovranno anche aprire il portafoglio: la multa, infatti, fanno sapere dall’amministrazione comunale, soprattutto con gli occhi elettronici mobili, sarà assicurata.