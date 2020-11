Quartu Sant’Elena, al via il ballottaggio tra Graziano Milia e Christian Stevelli: domani si conoscerà chi tra i due candidati a sindaco prenderà il posto di Stefano Delunas e amministrerà la città per i prossimi 5 anni. Urne aperte, quindi: oggi e domani si potrà votare dalle 7 alle ore 23, nella giornata di oggi, e dalle 7 alle ore 15 domani.

Christian Stevelli, coalizione centro destra civico sardista, è appoggiato da 10 liste; al primo turno sono stati 13.071 i voti ottenuti. Graziano Milia, alleanza civica, 10.751 le preferenze ricevute, si presenta con 6 liste.

Come comunicato dalla Prefettura di Cagliari, in relazione alle ultime più stringenti misure governative concernenti l’emergenza epidemiologica, per gli elettori che si recheranno a votare oltre le 22 è raccomandato di munirsi dell’autocertificazione, specificando che la causa dello spostamento dalla propria abitazione alle rispettive sezioni è determinato dall’esigenza di esercizio del diritto di voto, limitando lo spostamento al tragitto più breve dalla propria abitazione alla sede del seggio elettorale e al rientro.