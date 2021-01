Quartu, Roy Loi a Radio Casteddu: “Beffata con un acquisto on line, un “pacco” da 70 euro”

Rosy Loi di Quartu Sant’Elena, 45 anni, a Radio Casteddu racconta: “Domenica ho acquistato della merce online, mi sarebbero dovute arrivare 3 tute da ginnastica con la stampa di Topolino per un totale di 70 euro. Il pacco è arrivato stamattina ma, con grande sorpresa, all’interno non c’era la merce da me scelta e pagata bensì era roba scadente, non so neanche come poterla definire; c’erano esattamente tre leggins di un colore bruttissimo, con due maglioncini beige con delle pezze applicate sopra e un’altra magliettina del colore verde che comunque non corrisponde alla merce da me richiesta è pagata.

Un acquisto fatto on-line e pagato alla consegna, una beffa insomma. Ho provato a contattare a chi ha venduto e non ho avuto nessuna risposta se non quella di essere bloccata da tutti i siti di collegamento.

Sono intenzionata a fare una denuncia non per i soldi ma perché è una questione di principio. Se nessuno ne parla, nessuno avrà mai giustizia. Non sarò io ad avere giustizia, però provo a smuovere qualcosa e quindi farò una denuncia.

Questi dovevano essere dei doni, non erano neanche per me”.

Risentite qui l’intervista a Rosy Loi di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/422985948853270/

