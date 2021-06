Quartu riparte, Milia: “Presto tutte le iniziative culturali per l’estate”

“C’è un atteggiamento prudente e di grande speranza, i dati sono confortanti, merito dei cittadini quartesi e dell’atteggiamento responsabile, la Gran Bretagna non ha nemmeno un decesso e questo grazie ai vaccini, dobbiamo vaccinarci tutti”. Così Graziano Milia, sindaco di Quartu, commenta la ripartenza delle attività economiche nella terza città dell’Isola. “Stiamo lavorando sulle iniziative culturali per l’estate, a breve renderemo pubblico tutto”, aggiunge.

In arrivo a Quartu gli orti urbani: “Sono previsti bandi per spazi comunali e aree comunali per la coltivazione di orti urbani, chi accudisce gatti potrà sistemare delle aree. Sono iniziative che consentono di riqualificare spazi abbandonate e di valorizzare lo spirito di comunità dei cittadini, grazie a un coinvolgimento concreto e reale.

Mi spiace dirlo”, aggiunge, “ma preferisco le lamentele sui cantieri a quelle sul fatto che non si fa mai nulla. Anche se si può venire incontro ai cittadini per limitare i disagi. I lavori per il Margine Rosso partiranno dopo l’estate”.