Quartu, riaperta la piscina dell’hotel Il Monastero: “Acqua pulita, lo confermano i nuovi prelievi”

La piscina dell’hotel Il Monastero riapre i battenti dopo un solo giorno di stop. Il sindaco di Quartu, Graziano Milia, ha firmato la nuova ordinanza, una revoca della decisione presa 24 ore fa, in seguito ai risultati delle analisi svolte dall’Ats, che avevano notato i valori batterici nell’acqua sopra la norma. Ma, con le nuove analisi già realtà, gli stessi esperti dell’Igiene pubblica hanno avvisato il Comune del ritorno dei parametri nella norma. Milia ha subito firmato il via libera e, per i gestori dell’hotel di Geremeas è la fine di un breve ma grosso incubo. Maurizio Di Tommaso, l’amministratore unico, mette in fila date e attività svolte: “Il 3 agosto c’è stato il prelievo dell’acqua da parte dell’Ats. Da parte nostra, abbiamo spiegato di aver sempre previsto lo svolgimento di tutte le operazioni, previste dal manuale operativo, per la pulizia delle piscine, attivandoci subito per risolvere eventuali problematiche”. I risultati delle analisi sui campioni prelevati risale “al nove agosto, quando ci hanno notificato tutto dalla stessa Ats. Il giorno stesso abbiamo effettuato un nuovo prelievo dell’acqua, i campioni sono stati analizzati da un laboratorio accreditato e, il dieci sera, è emerso che non c’era nessun rischio”.

Due giorni dopo l’Ats invia la comunicazione al Comune, ieri Milia sbarra la piscina ma, dopo meno di 24 ore, la riapre: “I nostri clienti possono stare tranquilli”, spiega Di Tommaso. “L’acqua della nostra piscina è pulita, lo confermano pienamente i risultati dei nuovi prelievi”.