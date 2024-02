Quartu, realizzano un appartamento sopra una casa in zona vincolata: “Demolitelo entro 3 mesi”

Un appartamento in via Gorizia, costruito in sopraelevata su un altro edificio, con due scale di accesso, largo 85 metri quadri con tanto di ingresso, cucina, soggiorno, due camere, un bagno e due ripostigli, totalmente abusivo. I proprietari dell’immobile, infatti, stando alle verifiche svolte dagli agenti della polizia Locale, non hanno mai ottenuto nessuna autorizzazione per realizzare la nuova abitazione. E, come si apprende dal documento-decreto pubblicato oggi sul sito del Comune (che inserisce foglio e mappale, rendendo facilmente individuabile l’immobile) firmato dal dirigente del settore dell’Edilizia privata, scatta l’ultimatum da parte dello stesso comune: le opere abusive vanno demolite entro tre mesi, in caso contrario entreranno nella piena e totale disponibilità dell’amministrazione comunale.

L’immobile ricade in area sottoposta a tutela, quale “bene paesaggistico” e le opere contestate dal Comune sono state realizzate in assenza di permesso di costruire. Sarà compito del dirigente verificare l’effettiva demolizione dell’appartamento abusivo. In caso contrario, sarà staccata una multa da ventimila euro.

NELLA FOTO: Via Gorizia a Quartu