Quartu, ratti a scuola: istituto chiuso per una settimana

Ratti nell’istituto, scuola chiude per una settimana a Quartu. La ditta ProService, in seguito a sopralluogo, ha riscontrato la presenza di ratti presso l’edificio scolastico di via ls Arenas / via Pizzetti, ritenendo necessaria la chiusura dei locali al fine di svolgere le operazioni di derattizzazione.

Ha quindi trasmesso all’amministrazione comunale una nota per comunicare che le operazioni verranno svolte domani martedì 19 novembre.

Pertanto il sindaco Stefano Delunas ha ritenuto indispensabile, per motivazioni igienico-sanitarie, provvedere con ordinanza alla chiusura del plesso scolastico di via ls Arenas / via Pizzetti da martedì 19 novembre a sabato 23 novembre compreso, per consentire le operazioni di derattizzazione. Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 25 novembre.