Quartu quasi “liberata” dal Coronavirus: “È rimasto un solo cittadino positivo”

Quartu Sant’Elena quasi covid free: un altro cittadino è guarito e rimane solo una persona ancora positiva. A comunicare la bella notizia è il primo cittadino Stefano Delunas: “l’ultima comunicazione dell’ATS ci ha annunciato un’altra guarigione, un altro concittadino che ha superato la malattia, vincendo la propria battaglia. In città rimane quindi un solo caso di positività al Coronavirus, un quartese cui va l’abbraccio virtuale di tutti noi in attesa che anche il suo periodo di isolamento domiciliare possa terminare”. Il sindaco precisa che è indispensabile non abbassare la guardia. “Abbiamo trascorso una Primavera in quarantena. Chiusi in casa, spaventati da una pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero. In città i casi non sono stati tantissimi, soprattutto se teniamo conto del dato percentuale, rapportandolo quindi al numero di residenti. E se ora la preoccupazione riguarda soprattutto i risvolti economici, dal punto di vista sanitario la situazione migliora.

Ma i numeri in costante calo non devono farci dimenticare i pericoli: non possiamo comportarci come se l’emergenza fosse solo ‘acqua passata’. Anzi, proprio la consapevolezza dev’essere il nostro punto di forza, affinché, con comportamenti coscienziosi e responsabili, si possa arrivare quanto prima a poter finalmente dichiarare Quartu città COVID FREE”.