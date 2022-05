Quartu prega per Emiliano Zirone, è in Rianimazione il 52enne travolto da un’auto

È in coma, stando a quanto trapela farmacologico, al Brotzu, Emiliano Zirone, il 52enne di Quartu travolto, in via San Benedetto, dalla Citroen C3 guidata da un giovane di 25 anni. L’uomo, trasportato in codice rosso al Brotzu, stando alle prime informazioni date dai medici ai parenti più stretti, ha fratture multiple, un polmone è stato perforato e uno dei danni maggiori è alla testa: Zirone, infatti, stando ai danni ben visibili sull’auto, avrebbe impattato contro il parabrezza per poi finire rovinosamente sull’asfalto. Nelle prossime ore gli agenti della polizia Locale di Quartu eseguiranno nuove verifiche. Intanto, tutti pregano per Emiliano: sposato, un figlio poco più che maggiorenne, dipendente in un ufficio regionale, il cinquantaduenne abita nella vicina via Fiume e ieri, molto presumibilmente, stava tornando a casa dopo essere uscito per sbrigare qualche commissione.

Le sue condizioni restano molto critiche, i familiari più stretti sono riusciti ad avere le prime informazioni dai medici a tarda notte. Le prossime ore potrebbero risultare decisive e tutti i suoi parenti, dalla moglie ai tanti cugini, pregano e attendono gli aggiornamenti dei dottori del Brotzu.