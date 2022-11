Quartu, polemiche sulla nuova via dell’Autonomia: “Pietre senza nessuna protezione, sperpero di denaro”

Prime polemiche tutte politiche, dopo quelle di una parte di residenti e automobilisti, sulla nuova via dell’Autonomia Regionale a Quartu. A scatenarle è il consigliere del Psd’Az Tonio Pani, che ha pubblicato su Facebook le foto di una porzione della strada, con tanto di pista per biciclette e spazio per i pedoni, e una striscia separatrice riempita di pietre: “La via si presenta con il nuovo vestitino tricolore. Quanto durerà? Credo abbastanza poco. Uno sperpero di denaro inutile con le pietre di Carrara posate direttamente sulla terra senza aver prima posizionato il telo pacciamante”, attacca Pani. Che prevede tempi brevi prima di ulteriori problemi: “Tra non molto quella striscia bianca si riempirà di erbacce, poi magari diventeranno arbusti, e allora morirà anche il tricolore, trasformandosi in rosso verde, che tutt’al più potrà rappresentare la bandiera del Bangladesh”. I lavori dovrebbero concludersi nei prossimi giorni, o comunque entro l’anno.

Solo qualche giorno fa, l’assessora comunale dei Territori extraurbani, Tiziana Cogoni, aveva benedetto il cantiere: “Sono in fase conclusiva i lavori in via dell’Autonomia, con la realizzazione delle piste ciclabili e dell’area pedonale, un’opera che ottimizza la viabilità di un’arteria principale della zona e mette in sicurezza tutti: sia automobilisti che amanti della mobilità dolce”.