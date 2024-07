Quartu, pioggia di soldi: arrivano le fogne a Sa Serrixedda e cresce il cimitero

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Via libera dalla giunta comunale di Quartu all’assestamento di bilancio, ora l’approvazione finale tocca al consiglio comunale che ha come termine il 31 luglio.

Copertura per l’aumento dei costi delle opere pubbliche, bonifiche ambientali, fogne, servizi sociali: sono tanti gli interventi destinati a migliorare la qualità della vita dei quartesi che potranno essere trasformati in realtà grazie all’approvazione del documento, messo a punto al termine di una verifica puntuale dei conti da parte degli uffici comunali.

Un’analisi delle poste di entrata e di spesa del bilancio di previsione ha permesso infatti di verificarne la loro attendibilità fino alla conclusione dell’esercizio finanziario e il conseguente adeguamento all’effettiva necessità. Un’operazione che ha consentito di aggiornare a stime più puntuali anche tenendo conto delle esigenze emerse successivamente a quelle fissate nel bilancio di previsione approvato a dicembre dell’anno scorso.

In particolare, l’assestamento approvato permette finalmente di riprogrammare, dopo aver ottenuto il nulla osta dell’Assessorato agli Enti Locali della RAS, le risorse giacenti da decenni in avanzo vincolato, oltre 1,9 milioni. Sono fondi che consentiranno per 700 mila euro di dare copertura ai maggiori costi derivanti dall’incremento dei prezzi dei materiali per le opere pubbliche già cantierate, ma anche di sbloccare interventi di bonifica ambientale per oltre 200 mila euro. Ulteriori investimenti, pari 770mila euro, permetteranno la realizzazione della condotta fognaria nella zona di Sa Serrixedda e, per circa 170 mila euro, la realizzazione di loculi cimiteriali.

La variazione permette inoltre di adeguare entrate e spese sociali per un importo pari a quasi 6 milioni di euro, in conseguenza dell’avvicendamento, con il comune di Dolianova, nel ruolo di Comune capofila dell’Ambito PLUS Quartu-Parteolla, consentendo all’Ente di non interrompere i servizi e gli interventi a favore delle fasce più deboli della popolazione dell’intero ambito. Sarà possibile far fronte ai tagli derivanti dalla nuova spending review statale per gli anni dal 2024 al 2028, che ammonta complessivamente a circa 1,5 milioni e solo per il 2024 a quasi 370 mila euro. Infine, si potrà continuare a destinare i proventi da alienazioni immobiliari alla manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi, con circa 320 mila euro.

L’assestamento generale di Bilancio proposto dalla Giunta Comunale al Consiglio ha comunque consentito di far fronte alle spese per il mantenimento dell’attuale livello dei servizi, in un’ottica di consolidamento, garantendo risorse per sostenere economicamente le famiglie che accedono al Nido Comunale, in aggiunta ai contributi Statali e Regionali, supportare il Terzo Settore in progetti di inclusione sociale, incrementare gli interventi a favore del benessere animale, con riferimento alle campagne di adozione e di sterilizzazione, dare copertura ai Debiti fuori bilancio derivanti dal contenzioso giudiziale degli anni precedenti.

“Non si tratta una manovra di poco conto – sottolinea subito il vicesindaco e assessore al Bilancio Tore Sanna – Innanzitutto, perché dopo alcuni anni di trattative abbiamo risolto il rapporto con la Regione relativamente ai fondi della Legge 37/98, quella sui cantieri di lavoro, con fondi che giacevano inutilizzati da decenni. Parliamo di quasi 2 milioni che ci aiutano a risolvere delle priorità assolute, sia in merito agli aggravi di spesa sulle opere pubbliche, sia per il finanziamento di opere fondamentali per Quartu, come ad esempio il collettore di Sa Serrixedda, sinora del tutto priva di fogne, o l’adeguamento del cimitero comunale”.

“Nuove opere e nuovi servizi che garantiremo alla cittadinanza nonostante lo Stato, come sempre fa in situazioni di difficoltà, scarichi sugli Enti Locali il maggior costo della crisi. Un aggravio che per Quartu, con riferimento agli anni 2024-2028 è pari a circa 1.5 milioni – prosegue il numero 2 di via Porcu -. Un Bilancio sano, quindi, che riesce a tenere testa a queste improvvise novità e che permette di soddisfare tutte le esigenze pervenute dai singoli settori, altro aspetto estremamente positivo. Ad esempio, aumentiamo il contributo per le famiglie che accedono al nido comunale, diamo sostegno ai progetti di inclusione sociale, incrementiamo gli interventi per il benessere animale e riusciamo a rispondere all’obbligo di legge dei debiti fuori bilancio relativi agli anni precedenti”.

“Non solo, tra le altre cose investiamo anche 35mila euro per il ripristino di tutti gli idranti di via Fiume e del Poetto – annuncia Sanna -. Sono fondi che in altre situazioni non è stato possibile impegnare. Sicuramente ci ha aiutato parecchio il programma di rottamazione e rateizzazione che abbiamo proposto ai cittadini, noi e pochi altri Comuni nell’Isola, per saldare i propri debiti. Non abbiamo ancora raggiunto i risultati attesi, ma questa è la conferma di aver intrapreso la strada giusta”.