Quartu piange Tito Aresu, vittima del Coronavirus: era ricoverato al Santissima Trinità

Nuova vittima da Coronavirus in Sardegna, la seconda che riguarda la città di Quartu dopo Nabeel Khair, il medico di origine palestinese. Tito Aresu è morto al Santissima Trinità: l’uomo era stato ricoverato dopo che era emersa la sua positività al Coronavirus. Come si apprende da fonti interne ospedaliere qualificate, Aresu era uno dei pazienti, ricoverati per Covid-19, più gravi. Il decesso è avvenuto stanotte. Sulla sua bacheca Facebook sono già numerosi i messaggi di cordoglio: “Che gli angeli ti prendano per mano e ti portino dritto in paradiso col sorriso, le mie più sentite condoglianze alla famiglia Aresu-Sirigu”, scrive Sandro M., “in su cielu siasta”.