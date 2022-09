Quartu piange la super nonnina Bonina Abis, morta a 102 anni: “Era sana come un pesce”

Quartu dice addio ad una delle sue centenarie. Bonina Abis aveva spento, lo scorso due maggio, centodue candeline sulla torta di compleanno. Se n’è andata nella notte, “serenamente”, spiega la nipote Elena Cappai, “e senza nessuna malattia, sana come un pesce”. Una vita trascorsa tra le faccende domestiche e la sua più grande passione, la musica classica e il pianoforte. Nata a Cagliari, sin da giovane ha vissuto nella terza città della Sardegna, in via Danimarca, a Pitz’e Serra. È cresciuta in una famiglia di musicisti: il marito Fabio Sanna, è stato un pianista molto affermato e i figli Antonello ed Elisabetta hanno seguito le orme musicali: lui insegna al Conservatorio e lei fa la violinista al teatro Lirico. Sino a pochi giorni fa continuava, tranquillamente, a leggere libri e riviste senza nemmeno il bisogno di indossare gli occhiali.

Il funerale sarà domani, sabato dieci settembre, alle 16, nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Quartu.