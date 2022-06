Quartu piange Geppino Boi, addio all’ex consigliere e assessore socialista: “È sempre stato competente e leale”

Lacrime a Quartu per la scomparsa di Geppino Boi, ex consigliere e assessore comunale per gran parte degli anni Ottanta. Quartese doc, sposato, una figlia, era malato da tempo e se n’è andato stamattina. Aveva ottant’anni. Dipendente provinciale sino alla pensione e grande amante della politica, ha sempre militato tea le fila del partito Socialista. È proprio con il partito del garofano che, nel 1983, è stato eletto in maggioranza, ai tempi di Piero Puddu sindaco. Era poi passato all’opposizione, due anni dopo, quando era arrivato alla guida di Quartu Corrias, ai tempi della storica giunta del compromesso. È poi diventato capogruppo del Psi e assessore nella giunta del primo cittadino Berretta (la foto a corredo dell’articolo, scattata da Salvatore Perra, si riferisce proprio a quel periodo).

Il sindaco attuale, Graziano Milia, lo ricorda con commozione e affetto: “Geppino era persona buona e gentile. È stato con me consigliere comunale, quando ero capogruppo del Pci. Tra noi c’è sempre stato grande rispetto, era uno dei migliori dipendenti dell’amministrazione provinciale e, quando sono stato presidente di quell’ente, ho potuto constatarne la competenza e la lealtà alle istituzioni. Mi mancherà molto ma credo che, con la riservatezza che lo contraddistingueva, mancherà a tutta la città”.