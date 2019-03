Quartu piange Davide Toro: è morto il ragazzo investito da un furgone ieri in via Fiume. Aveva appena 32 anni. Una tragedia che scuote la terza città della Sardegna: già da ieri sera si era capito che le condizioni del ragazzo, ricoverato in codice rosso, erano gravissime. Oggi il decesso: i medici dell’ospedale Marino hanno tentato di tutto per salvarlo, ma erano troppo gravi le ferite riportate nell’incidente, dove il giovane era finito sbalzato sull’asfalto battendo la testa. Nella foto via Fiume, la strada teatro della tragedia.