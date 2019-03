Quartu, pedone travolto da un’auto in via Fiume: è gravissimo in codice rosso. Incidente stradale nel sabato sera anche a Quartu: un ragazzo è stato investito e l’impatto è stato tremendo, il volo nell’asfalto e poi il ricovero in ospedale a bordo di un’ambulanza. Il giovane è in codice rosso, sul posto la Polizia Locale quartese mentre il pedone è stato trasportato all’ospedale Marino.