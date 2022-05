Quartu, troppi pavoni a Flumini: “Qualcuno sarà adottato, a Monte Urpinu non disturbano perché gli tagliano le ali”

I pavoni a Quartu? Sono troppi, soprattutto nella zona di Stella di Mare 2, a Flumini. Anzi, sono praticamente tutti, o quasi, lì. Da anni, per la precisione. E il Comune non può fare nulla, se non sperare nel buon cuore di qualche cittadino che li voglia adottare. Il caso dei tanti uccelli ormai di casa nei giardini della lottizzazione finisce tra i banchi del Comune, grazie all’interrogazione del consigliere Francesco Piludu: “Fanno versi, non è sempre facile avere una buona giornata quando si viene svegliati da certi rumori. Prima erano all’hotel Setar, poi nella casa per anziani Anni D’Oro. Negli ultimi anni la colonia si è popolata, figliando. C’è un’eccessiva presenza in una sola località, bisogna capire se si possono trasferire in altre località”. E l’amministrazione comunale, come spiega il vicesindaco Tore Sanna, si è trovata davanti solo porte sbattute, dal Corpo Forestale alla Città Metropolitana: “I pavoni non sono una specie locale, sono serviti per soddisfare il gusto di qualche persona che non si è preoccupata di capire le conseguenze di questo soddisfacimento. Non ci rendiamo conto di quali problemi portino le introduzioni di queste specie aliene nei territori, oltre ai costi a carico delle amministrazioni locali”.

“Il Corpo Forestale non è tenuto a intervenire, i pavoni sono trattati alla stregua delle galline e quindi possono essere tenuti da chiunque nel proprio cortile”, dice Sanna. “Abbiamo attivato interlocuzioni con dei privati, ne adotteranno trenta. Originariamente i pavoni erano in una residenza per anziani”, a Flumini, “da lì sono andati via. C’è una colonia a Monte Urpinu ma li trattano come galline, perchè gli hanno tagliato le piume delle ali, così non si possono spostare. Sono stanziali, non vanno a disturbare nelle case circostanti e gli viene dato da mangiare e da bere. Oggi non c’è nessuna struttura che se ne possa occupare, non abbiamo nemmeno uno zoo in tutta la Sardegna. Sarà un fenomeno che si svilupperà anno dopo anno, continueremo comunque a muoverci e ad avere interlocuzioni con gli enti preposti”. Insomma, i pavoni resteranno a Stella di Mare 2. In replica, Piludu suggerisce un modo per lenire, almeno parzialmente, il problema dei troppi pavoni: “Potremo creare un’attrazione turistica, sicuramente porterebbe sviluppo e lavoro”.