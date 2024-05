Quartu, party con dj non autorizzati e sicurezza a rischio: nei guai il Tagoo e l’Albachiara

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Blitz della polizia nel lungomare quartese del Poetto, lo scorso primo maggio, fioccano controlli e sanzioni. L’attività degli agenti della divisione amministrativa e sociale della questura di Cagliari, insieme agli agenti della polizia Locale di Quartu, si è svolta al fine di elevare la sicurezza nel litorale e per verificare la regolarità delle autorizzazioni ed il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa nel settore dell’intrattenimento serale e notturno. Uno dei locali controllati, nello specifico, aveva pubblicizzato sui social un evento musicale con diversi dj , che avrebbe richiamato un numero di giovani di gran lunga superiore a quanto consentito, predisponendo a tal fine attrezzature e strutture prive dei necessari requisiti di sicurezza e occupando inoltre abusivamente parte della spiaggia antistante. Si tratta del Tagoo. All’esito del controllo, effettuato essenzialmente con finalità preventive, le strutture non autorizzate, che rappresentavano un potenziale pericolo per la sicurezza degli avventori, sono state rimosse e lo stato dei luoghi è stato ripristinato in conformità alle autorizzazioni comunali. Il titolare è stato multato per le irregolarità riscontrate.

È stato inoltre sanzionato un altro locale poco distante, sempre del litorale quartese del Poetto, in quanto era in corso un intrattenimento danzante non autorizzato, peraltro con una presenza di avventori superiore rispetto alle uscite di sicurezza presenti. Queste ultime, infatti, in caso di emergenza non avrebbero garantito un deflusso rapido e ordinato delle persone, mettendo a rischio la loro incolumità. Il locale in questione è l’Albachiara. “Giova precisare”, ricorda la polizia, “che tutti gli esercizi pubblici presenti nel litorale di Quartu sono autorizzati esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande con la diffusione di un mero sottofondo musicale – musica di accompagnamento e compagnia – esclusivamente connessa, in via marginale, allo svolgimento dell’attività di somministrazione”.