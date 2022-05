Quartu, parchi e Poetto più curati con 670mila euro: l’appalto vinto da una ditta di Siamaggiore

Il verde pubblico a Quartu Sant’Elena è salvo, almeno per i prossimi nove mesi. Gli uffici comunali dell’Ambiente hanno infatti approvato il documento del servizio di manutenzione ordinaria di parchi, aiuole e lungomare: a vincere il bando è stata una ditta di Siamaggiore, nell’Oristanese, la Ip Impresa Servizi srl. L’amministrazione comunale aveva messo 670mila euro tondi, la società ha proposto un ribasso che ha convinto chi doveva fare la scelta finale. Ed è stata, come si legge dalle carte, l’unica ditta a presentare un’offerta. Manca solo l’ultima firma prima di far partire il servizio, ma si tratta di una formalità: il verbale, infatti, è stato già approvato. Si tratta di un appalto temporaneo, in attesa di un affidamento più lungo. Nove mesi, se tutto va bene gli operai entreranno in azione già a giugno, in un periodo molto caldo: tra l’inizio dell’estate e la necessità di evitare che ci siano sterpaglie per scongiurare possibili incendi, i giardinieri avranno il loro bel da fare.

I soldi sono già stati messi a bilancio, sia per il 2022 che per il 2023.