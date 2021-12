Travolto da un’auto mentre attraversava la strada a Quartu: è grave in ospedale

Stava attraversando la strada con un busta in mano dopo aver fatto la spesa in un market a pochi metri di distanza. All’improvviso, senza neanche accorgersi di quanto stava accadendo, è stato travolto da un’auto, sul litorale di Quartu. L’uomo, pare si tratti di un pensionato, è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale, secondo le prime notizie sarebbe in gravi condizioni. Il traffico nella zona viene deviato in strade laterali, sul posto gli agenti della polizia municipale. L’incidente è accaduto in via Da Vinci. Notizia in aggiornamento