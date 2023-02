Quartu, operaio 26enne folgorato durante i lavori alla rete telefonica: è in gravi condizioni

Quartu, paura in via della Musica: operaio rimane folgorato nel parco di Molentargius

Grave incidente sul lavoro a Quartu, accanto a via della Musica, nel parco di Molentargius. Un operaio africano di 26 anni, mentre stava eseguendo dei lavori per conto della Tim, è rimasto folgorato. Il lavoratore doveva togliere un palo e, mentre stava scavando nel terreno con un’asta speciale, una barramina, ha toccato uno dei cavi sotterranei dell’E-Distribuzione, rimanendo folgorato da una scossa. Soccorso immediatamente dai colleghi, è stato trasportato in ambulanza al Policlinico di Monserrato. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Sul fatto sta eseguendo le indagini del caso la polizia.