Quartu, ok alla nuova gestione del cimitero che cresce: più loculi e telecamere

Ok del Comune, con 587mila euro, alla nuova gestione del cimitero di Quartu. Dal prossimo primo luglio e sino al 2026 sarà gestito dalla cooperativa Barbara B., con sede a Torino. È lei ad essersi aggiudicata il servizio di gestione del camposanto della terza città della Sardegna in un periodo di crescita. Nuovi loculi in più già realizzati negli ultimi mesi, un progetto di ampliamento pronto a partire e, all’orizzonte, anche più sicurezza con l’installazione di telecamere. Tanti progetti, uno diverso dall’altro ma unito dallo stesso luogo, il cimitero, che vanno avanti mese dopo mese. Quello della sicurezza è un pallino di molti quartesi che hanno avuto a che fare con furti di fiori dalle lapidi e, in più di un caso, delle lapidi stesse. Un sacrilegio in piena regola, in altre parole.

A marzo il direttore Ignazio Mura aveva detto che “attendiamo di sapere quanti soldi saranno stanziati nel prossimo bilancio, la volontà di installare qualche telecamera c’è tutta”.