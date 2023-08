Quartu, nuovi campi da padel e basket a Flumini: e arriva l’erba sintetica nello storico campo da calcio

Erba sintetica, tribune e spogliatoi nuovi di zecca, idem per le torri faro. E, accanto, tre campi: uno da padel, uno da tennis e uno polivalente per fare basket e pallavolo. A Flumini di Quartu, ai bordi di via dell’Autonomia Regionale, la rivoluzione è dietro l’angolo. Nella storica casa della squadra di calcio della GS Flumini, costretta da anni a emigrare fuori città per giocare le partite, stanno per arrivare una pioggia di soldi. Almeno, questa è la strada tracciata: grazie al bando nazionale dello sport e periferie, nelle prossime settimane il Comune spedirà tutte le carte necessarie per concorrere a ottenere i fondi. Quanto serve? Circa un milione di euro, 650mila per il solo restyling dell’attuale campo in terra battuta. Gli spazi per padel, tennis e gli altri sport saranno invece costruiti accanto, nello spazio che c’è tra il campo e lo spazio dedicato al mercatino, mai decollato, di Flumini. La conferma della volontà di arrivare al traguardo arriva dall’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Antonio Conti: “Un progetto ambizioso al quale il Comune parteciperà con un finanziamento pari al venti per cento dell’intero importo. Il bando attuale è perfetto, proponiamo lo sport a Flumini, quindi in una zona periferica che ha necessità di un rilancio anche in chiave sportiva. Faremo tutti i passaggi necessari, dialogando anche con il Coni”, spiega l’assessore Conti. “Con le strutture sportive presenti già in altre zone del litorale, andremo a creare un vero e proprio polo sportivo che va dal mare sino alla zona più interna”.

Il progetto lo sta preparando il numero uno della GS Flumini, il presidente Franco Piludu: “Siamo passati da 150 a una trentina di iscritti, negli anni. Con questa riqualificazione ci sarà una resurrezione di tutta l’area”, osserva. “Ci sarà anche un punto ristoro, immancabile in zone simili, e con i nuovi campo contiamo di attirare tanti nuovi sportivi”. L’accordo, ancora da ufficializzare, prevede che nelle nuove e moderne strutture, tutte di proprietà comunale, la gestione sarà garantita alla GS Flumini per un bel po’ di anni, almeno quindici: “Vogliamo realizzare, tra gli altri, anche un campo da padel perchè è uno sport che conta sempre più appassionati”. Il prossimo incontro tra Comune e società sportiva previsto entro il mese, poi l’invio delle carte e l’attesa della risposta alla richiesta di finanziamento. Che, salvo imprevisti, sarà positiva.