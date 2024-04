Quartu, nuova mobilitazione contro il Tyrrenian Link

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Non si abbassa l’attenzione da parte dei movimenti spontanei nati per contrastare il mega progetto dei cavi sottomarini che collegheranno la Sardegna alla Sicilia per trasportare l’energia elettrica prodotta: nuovo raduno per gridare a gran voce il proprio dissenso. “Sarà un momento di protesta, presenza solidale nei territori colpiti e rilancio di altre iniziative di lotta contro la prepotenza di Terna e degli speculatori che, nonostante le proteste della popolazione, continuano imperterriti come se nulla fosse.

Non aspettano nemmeno l’esito del ricorso straordinario al presidente della repubblica, tanta è la sicurezza che ripongono sull’istituzione, che non modificherà l’atto coloniale in corso” comunica il “Comitato di difesa del territorio”. Ieri “la nave Nexans Aurora è stata avvistata al porto di Cagliari. È la nave posacavi che Terna ha pagato la bellezza di 650 milioni di euro per il collegamento Sardegna/Sicilia del Tyrrhenian Link. Cosa ci fa qui questa nave? Stanno iniziando i lavori di posa del cavo che agevolerà le operazioni di speculazione energetica nella nostra terra?”.

La nave ha già lasciato il porto, direzione Norvegia, ma l’attenzione non si abbassa: ogni movimento “sospetto” è ben monitorato. Tre giorni fa “Sa Barracca de su Padru – presidio per la difesa del territorio” ha perlustrato Terra Mala, “dove Terna vorrebbe creare il passaggio terra/mare del Tyrrhenian link.

Chiacchierata, passeggiata.

La capitaneria di porto ha emesso una ordinanza di divieto di balneazione nell’area, ma sinora non abbiamo visto nessun cartello.

Ma che sia chiaro: questa terra è nostra, questo mare è nostro, nessuno ha il diritto di portarci via i luoghi della nostra vita” hanno comunicato i rappresentanti che avvisano: “Non saranno divieti, non saranno ordinanze, non saranno recinzioni a fermarci”.