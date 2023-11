Quartu, non solo calcio a Is Arenas: nuovi campi con tribuna dedicata a Gigi Riva e aree food

Avanti con la rinascita di Sa Cora a Quartu: sono stati stanziati 1,6 milioni per il primo stralcio all’interno del progetto di fattibilità tecnico-economica del piano denominato “Riqualificazione ambientale e potenziamento dei servizi sportivi e ricreativi nel compendio Is Arenas (Sa Cora” volto a potenziare le strutture preesistenti nonché a realizzare impianti del tutto nuovi nel complesso sportivo di Is Arenas -Sa Cora incorniciati da un’area verde che si estenderà lungo tutto il versante occidentale. “Contiamo di iniziare e terminare tutti i lavori del primo lotto entro il 2024”, spiega l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Antonio Conti. “L’auspicio è poi quello di intercettare i fondi regionali di prossima emissione che unitamente alle opportunità del Pnrr ci consentiranno nell’annualità successiva di completare l’intero compendio. Stiamo parlando quindi di chiudere tutto il progetto entro il 2025 comprendendo anche il grande campo da calcio e la pista circostante per i quali sin da subito partirà la progettazione esecutiva”. Si comincia subito con l’area sportiva, con l’adeguamento idrico/antincendio dell’impianto ricadente sul campo da calcio a 11, la ristrutturazione degli spogliatoi, degli impianti igienici e della casa del custode. Saranno creati anche nuovi servizi igienici per gli spettatori ai due estremi tribuna. È prevista una riqualificazione strutturale della tribuna già esistente nel campo di Is Arenas oltre che la realizzazione di una nuova tribuna coperta in legno lamellare e copertura in lamiera metallica sormontata da un impianto fotovoltaico in grado di sopperire a tutte le esigenze di utilizzo del campo. Più in generale il progetto prevede di ingrandire gli impianti sportivi integrando nuove funzioni ludico ricreative e di destinare spazi precedentemente inutilizzati ad attività quali esposizioni, mercatini temporanei, aree di ristoro, aree ludiche per i più piccoli e servizi igienici, andando così a rappresentare uno snodo essenziale per la cittadinanza nel rapporto con il vicino parco di Molentargius. Dalle carte emerge che la nuova tribuna sarà intitolata al mito del Cagliari Gigi Riva.

“Il progetto nel suo complesso rappresenta un mix integrato fra servizi dedicati allo sport, al tempo libero e all’ambiente, con un area cuscinetto di verde attrezzato che guarderà al parco del Molentargius, mantenendo inalterato l’equilibrio dell’area naturalistica”. In futuro, il compendio di Is Arenas si presenterà come una vasta area compresa tra via S’Arrulloni, via Beethoven ed il parco, il cui asse centrale sarà rappresentato da un “boulevard” largo ben 9 metri che connetterà tutte le strutture in combinazione con le aree verdi circostanti, dalle quali si estenderanno ulteriori collegamenti sia pedonali che ciclabili sotto forma di slarghi immersi nel verde, da cui si ricaveranno aree ombreggiate con panchine.