Quartu, nel villino piscina interrata e finestra abusive: arrivano l’ordine di demolizione e la multa

Il blitz è avvenuto dal cielo, qualche mese fa, grazie a un sopralluogo del nucleo operativo della sezione aerea della Guardia di Finanza, ordine di demolizione e multa arrivano invece via posta. Mittente, Comune di Quartu. Destinatario Marco Serrenti, 47 anni, proprietario dell’immobile di via dei Tigli 61-63 dove, stando alle verifiche eseguite, sono state costruite abusivamente, in assenza di titolo edilizio, una piscina interrata ornamentale a corredo esclusivo del fabbricato principale preesistente e non suscettibile di autonomo uso o sfruttamento, realizzata in prossimità del muro perimetrale accanto alla la via pubblica e una finestra nel prospetto posteriore. Nel primo caso, Serrenti dovrà demolire l’opera e darne conto agli uffici comunali preposti. Nel secondo caso, invece, dovrà pagare una sanzione di cinquecento euro.

Come si legge nelle carte, lo stesso titolare ha ammesso la realizzazione delle opere “in assenza di titolo edilizio” e che per le stesse prevede di presentare “entro i termini previsti dalla legge la comunicazione di mancata SCIA in accertamento di conformità”. Una mossa che ovviamente non può migliorare la situazione. “Ho già ricevuto le comunicazioni del Comune”, spiega Marco Serrenti, contattato da Casteddu Online. “Eseguirò tutti i lavori necessari, non sono intenzionato a fare nessun ricorso”.