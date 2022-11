Quartu, nel 2023 i lavori per il nuovo viale Marconi: arrivano rotatorie, biciclette e metropolitana

Il voto per la variante al Puc e un esproprio di qualche migliaio di metri quadri accanto al centro commerciale Carrefour arriverà domani nel Consiglio comunale di Quartu e sarà l’ultimo atto prima dell’entrata in azione degli operai per il nuovo viale Marconi. In campo c’è anche Quartucciu nel progetto, stilato dalla Città Metropolitana e consegnato al Comune guidato da Graziano Milia: 2,5 milioni di euro per rivoluzionare la viabilità. Con nuove rotatorie, corsie dedicate alle biciclette e, soprattutto, la metropolitana. E 317 parcheggi nuovi di zecca realizzati nelle stradine parallele al viale: Il sindaco Graziano Milia aveva già benedetto l’operazione: “Avremo meno incidenti e, con la metro di superficie, il traffico sarà sicuramente più snello”. I lavori saranno a carico della Città Metropolitana, con Quartu e Quartucciu pronte a ricevere un tratto del viale tutto nuovo che consentirà di collegare ancora meglio Cagliari con l’hinterland in una delle strade più trafficate di tutta l’Isola.

Nel progetto della Città Metropolitana di Cagliari non figura, comunque, la metro. Quella è una partita parallela dove i giocatori in azione sono Quartu, Quartucciu e la Regione: una decina di giorni fa è arrivato l’accordo sul tracciato, bisogna solo trovare i fondi che potrebbero essere reperiti con un progetto legato al Pnrr.