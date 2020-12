Quartu, negozianti scrupolosi nel rispettare e far rispettare tutte le norme anticovid

Quartu Sant’Elena, negozianti scrupolosi nel rispettare e far rispettare tutte le norme anticovid: “Non bisogna mai abbassare la guardia”.

In prossimità delle feste natalizie e anche grazie alle numerose iniziative intraprese dall’amministrazione comunale per sensibilizzare i concittadini ad un acquisto consapevole e solidale presso i negozi e le botteghe artigiane quartesi, le vie dello shopping in questi giorni sono più popolate rispetto alle settimane scorse.

A detta anche delle persone che hanno contratto il virus, uno tra i maggiori fattori di rischio può essere proprio legato agli acquisti presso i negozi. Per questo “bisogna cercare di non abbassare mai la guardia per la nostra tutela e quella dei clienti” spiega Ilaria Stagi, proprietaria di una attività commerciale in via Paganini.

“Lavo due/tre volte al giorno con la varecchina il pavimento e igenizzo tutto quanto sempre con alcol, non so più nemmeno quanti litri ne ho usato e spero di riuscire a evitare ogni qualsiasi tipo di contatto con il virus”. Non solo: igienizzare maniglie, porte, pos e bancone è un rito instancabile che si sussegue cliente dopo cliente “e nessuno entra nel mio negozio senza la mascherina posizionata correttamente, sono inflessibile riguardo queste norme”.