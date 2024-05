Quartu, nascondeva oltre 12 chili di droga nel garage: 55enne arrestato dalla polizia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La polizia ha arrestato in flagranza un uomo di 55 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti della Sezione Falchi della Squadra Mobile, nella mattinata di sabato, hanno effettuato una perquisizione a sorpresa all’interno di un garage nel comune di Quartu Sant’Elena, riconducibile ad un uomo già arrestato lo scorso mese di aprile per spaccio di stupefacenti.

Nel locale gli agenti hanno rinvenuto diversi voluminosi involucri in cellophane contenenti marijuana essiccata, insieme a 21 panetti della stessa sostanza, già lavorati e messi sottovuoto, per un peso totale di oltre 12 chilogrammi e mezzo.

Da giorni gli investigatori tenevano sotto osservazione il garage, dove l’uomo, nell’ultimo periodo aveva traslocato numerosi effetti personali, occultando tra di essi anche lo stupefacente e un setaccio elettrico per la lavorazione della sostanza.

Nel corso della prima operazione di polizia dello scorso aprile, all’interno dell’abitazione dell’indagato erano stati trovati circa 650 grammi di hashish di cui 50 già confezionati in un panetto e i restanti in fase di lavorazione.

In particolare in casa era presente la sostanza grezza contenuta in un sacchetto e in una scatola, costituita da marijuana in fase di trasformazione, la cui lavorazione veniva effettuata con diversi strumenti tra cui una bilancia, un frullatore, un setaccio elettrico, identico a quello trovato sabato scorso e una sofisticata pressa idraulica.

L’indagato, già sottoposto all’obbligo di firma, è stato e accompagnato presso il carcere di Uta in attesa dell’udienza di convalida.