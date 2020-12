Quartu, muore dopo un incidente stradale: donati gli organi di Elisabetta Serra

Morta dopo 6 giorni di agonia: donati gli organi di Elisabetta Serra, la donna travolta una settimana fa in via Fiume a Quartu Sant’Elena e che la notte scorsa ha perso la sua battaglia al Brotzu di Cagliari. È questo l’ultimo gesto d’amore di Elisabetta e della sua famiglia che ha dato l’autorizzazione all’espianto degli organi.

Un gravissimo incidente stradale ha spezzato la vita della donna, è stata investita mentre attraversava la strada lo scorso 10 dicembre. 47 anni, avvocatessa, molto conosciuta, stimata e amata anche a Cagliari. Ora grazie a Elisabetta Serra altre persone potranno continuare a vivere.

Continua senza sosta l’attività del Centro trapianti dell’ARNAS G. Brotzu. “Un grande lavoro di squadra che premia la generosità dei donatori e conferma la grande professionalità di tutti gli operatori sanitari”. Con queste parole il Commissario Straordinario dell’ARNAS G. Brotzu vuole esprimere la sua gratitudine a chi nonostante la pandemia, lavora tutti giorni per non fermare le attività di emergenza urgenza, fondamentali per tutto il sistema sanitario.

“Il mio personale ringraziamento, prosegue Cannas, va alla famiglia per il gesto di grande altruismo e a tutti i professionisti coinvolti, che nonostante il difficile momento di emergenza, rendono l’azienda Brotzu un centro di eccellenza regionale. La macchina dei trapianti nelle ultime settimane ha dimostrato di funzionare. Tutto questo grazie anche alla generosità dei sardi.”