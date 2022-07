Quartu, rivoluzione attorno al nuovo mercato civico: “In viale Colombo senso unico e metropolitana”

“In viale Colombo il senso unico e la metropolitana di superficie”. Graziamo Milia, sindaco di Quartu, ipotizza così la futura viabilità quartese nell’ambito della riqualificazione urbana della nuova piazza Dessì, del nuovo mercato civico e dei parcheggi interrati. Una proposta di partenariato pubblico privato in project financing presentata oggi in consiglio comunale. Il primo passo di un processo lungo e ambizioso che mira a rinnovare il volto di una parte strategica della città.

Al termine della presentazione Cristian Stevelli, Psd’Az, ha sollevato alcuni dubbi sulla demolizione della scuola di via Vespucci: “Ci sono 7 classi che andranno trasferite e c’è una convenzione che dava al Motzo il primo piano per 20 anni (c’è una delibera di giunta) oltre agli interventi di Iscola”. Stevelli ha anche puntato l’indice sulle possibili ripercussioni negative sulla viabilità nella zona. “Una preoccupazione è quella dell’aumento del traffico”, ha ammesso Milia, “ma c’è ipotesi del senso unico di viale Colombo. E l’assessore regionale ai Trasporti ci ha garantito, che ci sono i fondi e l’assenso dei sindaci di Cagliari e Quartucciu per puntare a una metropolitana leggera che passi proprio lì”.

Il primo cittadino affronterà la questione della scuola assieme all’ufficio scolastico regionale. Ma intanto la giunta lavorerà sulla proposta, dopo aver raccolto le osservazioni del consiglio e dei comitati.

Il progetto prevede la demolizione del vecchio Mercato Civico per far posto a una grande piazza da oltre seimila metri quadri. L’idea dell’Amministrazione è trasformare questo spazio nel nuovo cuore pulsante del centro storico, uno spazio riqualificato con pavimentazioni di pregio, alberi, fontane, dove si affacceranno le diverse funzioni della vita cittadina: pubblica amministrazione, commercio, servizi, scuola. Si creerà così una zona ad alta pedonabilità servita da un grande parcheggio sotterraneo di oltre 5000 mq, con accessi dedicati che ridurranno al minimo l’impatto del traffico sul centro urbano.

Prima ancora del summenzionato abbattimento, le funzioni del mercato saranno trasferite sul viale Colombo, nuova ‘via del Mare’, dove al posto della vecchia scuola Vespucci potrà sorgere il nuovo moderno food market aperto alle eccellenze del territorio. Il programma infatti prevede la preventiva costruzione di una struttura aperta, moderna e di grande impatto visivo, con parcheggi sotterranei, destinata ad ospitare i tradizionali clienti del mercato ma anche visitatori e turisti, che avrebbero quindi la possibilità di degustare i prodotti tipici del territorio direttamente sul posto, nelle aree ristoro appositamente previste sotto la grande struttura ondulata, studiata appunto per ricordare le onde del mare. Un edificio con queste caratteristiche, in quella posizione strategica, potrà facilmente diventare un punto di attrazione della città, proprio come accade nei grandi mercati europei.