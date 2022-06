Quartu, il nuovo mercato del mare in stile Barcellona: box e bar per gli aperitivi in viale Colombo

Eccolo, il nuovo mercato pensato per Quartu. In viale Colombo, al posto della scuola Vespucci, che sarà totalmente demolita per lasciare spazio a box e parcheggi sotterranei. Il nuovo mercato del mare, perchè il viale Colombo è la lunga strada che, da un lato, porta sino al Poetto. Una struttura in stile Spagna, meglio, in stile Barcellona o Madrid. Con i boxisti che vendono i loro prodotti e i clienti che potranno, eventualmente, mangiarli direttamente sul posto. Un mega parcheggio a pagamento sotterraneo, 190 posti a un euro l’ora. C’è la delibera della Giunta Milia, la proposta di project financing arriva dalla ditta cagliaritana Pellegrini, insieme all’Apcoa. I tempi di realizzazione stimati? Un anno, ovviamente a partire dalla data in cui saranno firmati tutti i documenti. Il costo? Undici milioni. L’obiettivo principale è quello di creare un mercato civico durante il giorno e, non solo la mattina, un food market: chi arriverà in viale Colombo potrà sedersi e mangiare gli stessi prodotti che ha acquistato dai boxisti. Cinque box per il pesce, altrettanti per carne e formaggio, quattro per frutta e verdura, 5 per vendere pane e altri generi alimentari, più due bar con dehor. E ben1420 metri quadri esterni, ma coperti, dove mettere tavolini e sedie, circondati da piante e alberi. I parcheggi avranno due uscite: una in viale Colombo, l’altra in via Vespucci. E tutti i box saranno visibili sin da subito: al centro del nuovo mercato, infatti, saranno installati i vari depositi e celle frigo.

Il privato potrà vendere una trentina dei centonovanta parcheggi. E, se le spese di gestione per 40 anni del mercato civico, che poi tornerà al Comune, è di 4,8 milioni di euro per le manutenzioni, più 2,2 per le utenze comuni e di 5 milioni per le pulizie e gli altri costi di gestione, i ricavi stimati sono di 126 milioni, inclusi anche gli stalli interrati nella futura piazza Dessì. “Con questo progetto incidiamo sui luoghi che possono offrire una nuova visione di città”, spiega il sindaco Graziano Milia. “Le norme sono stringenti, ci sono 90 giorni di tempo per prendere una decisione”. Il sindaco, sia sul futuro mercato sia sulla nuova piazza al posto di quello attuale, apre alla partecipazione di tutti, “per domande, proposte, eventuali correzioni”, ma ricorda: “Non ci sarà nessun voto finale, la decisione sarà presa dalla Giunta”. E, in caso di ok definitivo, sarà realizzato prima della nuova piazza Dessì, per non lasciare senza la nuova casa i boxisti.