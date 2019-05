Quartu, mega caos durante il Consiglio comunale: “Delunas straccia l’ordine del giorno su viale Colombo”

A Quartu scoppia il caos durante la seduta del Consiglio comunale. Tra le tematiche da affrontare anche quella, molto delicata, del futuro del viale Colombo. La parte del lungosaline è sbarrata alle automobili da ormai due settimane, e la minoranza ha presentato un ordine del giorno che, però, è stato discusso a metà. Come mai? Stando alle accuse mosse dal consigliere comunale Pd Francesco Piludu, “il sindaco ha stracciato, durante la discussione, l’ordine del giorno, presentato dalla minoranza di centrosinistra e civica, dicendo che era carta straccia e che la discussione era inutile! Vergognoso per i cittadini avere persone così che li dovrebbero rappresentare con una maggioranza di centro destra complice e incapace di portare avanti l’azione amministrativa”, attacca Piludu.



“Nell’ordine del giorno chiediamo che si faccia quanto prima per riaprire, anche parzialmente e sicuramente per i mezzi di soccorso, il viale Colombo, oltre che monitorare la viabilità e dare indicazioni. Quartu ha bisogno di risposte non di rinvii o deleghe ad altri! Sul gesto antidemocratico di accartocciare i documenti veramente credo che gli organismi preposti faranno le loro valutazioni”.