Quartu, mare inquinato: stop alla balneazione a S’Oru e Mari

Il Sindaco Stefano Delunas ha firmato oggi un’ordinanza che impone il divieto temporaneo di balneazione a S’Oru e Mari, nell’area della stazione di monitoraggio ‘B045CA S’Oru e Mari, che corrisponde al tratto di mare davanti alle vie Serpentara ed Eolie, per una lunghezza totale di 481 metri.

L’Arpas ha infatti comunicato che l’acqua di balneazione del punto di monitoraggio suddetto è da considerare temporaneamente non idonea alla balneazione ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.M. Salute del 30.03.2010, a causa del superamento del limite del parametro microbiologico.

Il divieto si pone come fine la salvaguardia dell’Igiene e della Salute Pubblica, nelle more di conoscere gli esiti dei successivi esami, in esecuzione da parte dell’ARPAS.