Quartu, luminarie non stop: a dicembre animazione in via Porcu e mercatini natalizi a Capitana

Le luci di Natale che saranno accese il primo dicembre a Quartu resteranno attive, ogni giorno, dal tardo pomeriggio all’alba. Nessuna restrizione nella terza città della Sardegna: mentre Cagliari è costretta a spegnere le luminarie alle 22, da via Marconi sino a via San Benedetto, passando per le strade dello shopping, il piano della Giunta Milia di utilizzare solo Led si conferma vincente. Maxi risparmio in bolletta di 300mila euro già realtà e nessun salasso all’orizzonte proprio per la scelta di piazzare, in tutta la città, luci moderne e a basso consumo: i fili e gli archi luminosi, così come gli alberi (uno già installato davanti al palazzo comunale) saranno accesi dal tardo pomeriggio. E sono tanti gli eventi in programma a dicembre.

Il mercatino di via della Musica sarà operativo, oltre al mercoledì, anche nelle prime due domeniche del mese: “Arriveranno tanti operatori nuovi, è una piacevole tradizione che continuiamo a rispettare, sapendo che avremo più clienti”, dice Marco Medda della Confesercenti. In via Porcu i commercianti sono già sicuri del contributo economico del Comune e attendono che si sblocchi quello della Regione: “Animeremo la strada dal venerdì alla domenica per tutto dicembre, chiudendola al traffico dalle 17 alle 21”, dice il presidente del consorzio dei negozianti, Sergio Piludu: “Avremo vari bande musicali, inclusa quella della nostra città, che realizzeranno concerti in simultanea in vari punti della strada, prima di riunirsi tutti insieme ed eseguire brani natalizi. Stiamo mettendo tutto l’entusiasmo possibile per far crescere sempre di più il settore del commercio, speriamo che la Regione sblocchi il bando che ci permetterebbe di avere un ulteriore finanziamento di 35mila euro. Siamo felicissimi che il Comune abbia già installato le luminarie”.

Sarà un dicembre in pieno clima natalizio anche sul mare, a Capitana. L’associazione turistica di Quartu Sant’Elena di Roby Matta ha già aperto le prenotazioni per il mercatino: “È il nostro secondo festival di Natale alla Marina di Capitana. Dal 16 al diciotto dicembre mercatini natalizi, laboratorio di decorazioni natalizie per adulti e bambini ed aspetteremo insieme l’arrivo della barca di Babbo Natale per fare una foto, con lui al timone, e ricevere dolcetti e palloncini dagli elfi”.