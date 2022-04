Quartu, lo sfogo degli abitanti di via Sorrento: “Pulite anche il tratto di strada non asfaltato”

A Quartu scatta la pulizia delle strade a Flumini e, tanto per cambiare, i residenti sono già sul piede di guerra. In via Sorrento il servizio dell’Igiene urbana del Comune guidato dal sindaco Graziano Milia ha già messo i cartelli con gli avvisi: “Diserbo stradale il 28 aprile dalle otto alle dodici”. Ma i pali con gli avvisi sarebbero stati posizionati solo nel tratto della lunga strada che porta a pochi metri dalla spiaggia solo nel tratto asfaltato. E qualche abitante, stufo di essere considerato “di serie B”, ha scritto a caratteri cubitali, con un pennarello, un avviso sin troppo chiaro: “Pulite la strada bianca, paghiamo anche noi le tasse”. La speranza è che gli operai comunali intervengano, tra due giorni, anche nel tratto non asfaltato di via Sorrento.

“Come al solito in via Sorrento, a Sant’Andrea, si pulisce solo la parte asfaltata perché i soldi nostri della strada bianca che versiamo di tasse al comune di Quartu non sono buoni”, commenta, nemmeno troppo ironicamente, uno dei residenti, forse la stessa persona che, “armata” di pennarello, ha scritto sul cartello lasciato dall’amministrazione comunale.