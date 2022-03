Quartu, l’hub vaccinale verso la chiusura: in primavera il restyling del palazzetto di via Beethoven

L’hub vaccinale di Quartu ha le settimane contate. Tra non molto tutta la struttura imbastita da Ats e Comune sarà smontata. Ad annunciarlo è il sindaco Graziano Milia: “Da ciò che abbiamo capito dalla Asl ci sarà una concentrazione su Cagliari per le vaccinazioni che rimarranno da fare”. Quindi, o alla Fiera, o all’ospedale Marino o in un altro luogo scelto dall’Azienda per la tutela della salute. Ciò che è sicuro è che, in primavera, sedie, medici e infermieri traslocheranno. E il Comune potrà dare gambe al progetto, già finanziato e approvato, della riqualificazione del palazzetto di via Beethoven: 1,4 milioni di euro per metterlo a norma, installare un impianto di condizionamento e per rigenerare totalmente campo e spalti della storica struttura quartese.

In vista, a lavori ultimati, la possibilità di ospitare anche gare di cartello e internazionali di pallavolo e pallacanestro, con tanto di punto ristoro garantito in quella che, dopo tanti anni di attesa, diventerà una struttura polifunzionale.