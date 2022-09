Quartu, l’ex Buddha Beach vale due milioni: “Al suo posto campi da padel e servizi per i turisti”

Il Buddha Beach, meglio, ciò che ne resta, più un terreno accanto all’hotel Sighientu, valgono due milioni di euro. La cifra è contenuta nel piano delle alienazioni approvato qualche giorno fa dal Consiglio comunale di Quartu. I ruderi dell’ex discoteca sono diventati, negli anni, una zona ideale per chi vuole abbandonare rifiuti, e i vandali hanno già fatto il resto per devastare quella che è stata una discoteca in voga per tantissimi anni. Il futuro, però, non vedrà dj e balli. A due passi da Capitana arriveranno sport e servizi per i turisti. A confermarlo è il vicesindaco Tore Sanna: “Una delle novità del piano è la vendita dell’are del Buddha Beach, insieme ad uno sterrato che si trova in poca distanza. Il Puc parla chiaro, lì dovranno esserci servizi per il turismo”. La caccia al privato disposto ad acquistare e trasformare l’area partirà presto, i valori potrebbero anche essere rivisti quando ci saranno le modifiche al piano triennale delle opere pubbliche: “Lì decideremo che valore dare a quelle aree”, prosegue Sanna. Ma la cifra di due milioni, probabilmente, non si abbasserà più di tanto. Al momento l’area risulta parzialmente utilizzata, ci sono 760 metri quadri dati in concessione per un parcheggio sino a dicembre 2033, con un canone annuo di 1573,20 euro. Ciò che resta della discoteca, ovviamente, verrà raso al suolo.

“Sentiremo l’Agenzia delle entrate, siamo obbligati ad avere un loro parere, così potremo stilare il bando pubblico e procedere all’asta, basterà attendere le offerte. Si potranno realizzare campi da padel o, eventualmente, da tennis”. La strada è tracciata, presto rimarrà da superare solo l’ultimo scoglio: trovare un imprenditore disposto a comprare tutti i 50mila metri quadri nei quali, sino a non tanti anni fa, ogni estate i decibel e il divertimento l’hanno fatta da padrone.