Quartu, le storiche società sportive strozzate dalle bollette: arrivano i ristori del Comune 

Hanno scritto una lettera sos al Comune e l’amministrazione comunale non è rimasta indifferente. La Promogest, l’Antonianum, lo Yacht club, il Tennis Costa di Sopra, il Cagliari golf club, la Ferrini calcio e la Ferrini basker riceveranno un bonus, sino a duemila euro, per pagare le bollette della luce schizzate alle stelle: “Siamo società sportive storiche e a Quartu svolgiamo un ruolo fondamentale nel contesto sociale della città, in particolare nell’ambito giovanile”, avevano ricordato i presidenti delle realtà sportive nella richiesta di ristori inviata al sindaco Graziano Milia e all’assessora comunale con delega allo Sport, Cinzia Carta. A due settimane di distanza dalla richiesta è arrivato il via libera ai ristori. I gestori dovranno far avere al Comune tutti i documenti e le bollette pagate, solo dopo gli uffici istruiranno le pratiche e decideranno quanti soldi dare a ogni società sportiva. Si tratta di un bonus post pagamento, in altre parole, che può consentire di guardare al futuro con più serenità.

E la platea dei beneficiari potrebbe presto allargarsi. Il Comune è disponibile a valutare ulteriori richieste di associazioni sportive di Quartu Sant’Elena in difficoltà dopo aver pagato le ultime bollette.