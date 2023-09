Quartu, le auto bloccano i carri funebri: il parroco si lamenta e il Comune mette nuovi divieti

Addio alla sosta in un tratto del lato sinistro di piazza Sacro Cuore. Don Antonello Piras ha scritto all’amministrazione comunale: lo scivolo per il trasporto delle bare in chiesa per i funerali è spesso ostruito. Risultato? Scatta il divieto di fermata: i dettagli