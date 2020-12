Quartu, lavori in via dell’Autonomia e viale Marconi: “Accordi rispettati”

“I rapporti tra la Città Metropolitana di Cagliari e il Comune di Quartu Sant’Elena sono assolutamente collaborativi e improntati sul rispetto degli accordi intrapresi”. Lo afferma il consigliere delegato alla Viabilità Antonello Floris a seguito delle illazioni riportate sulla stampa circa presunti “ultimatum” all’ente di secondo livello da parte del sindaco Graziano Milia.

Un tavolo tecnico per fare il punto sulla situazione di via dell’Autonomia Regionale Sarda si è svolto la settimana scorsa presso la sede della Città Metropolitana alla presenza dei funzionari tecnici dei due enti, del consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Antonello Floris e degli assessori del Comune di Quartu ai Lavori Pubblici Antonio Mauro Conti e alla Mobilità Barbara Manca. “Un dialogo nel quale tutte le parti hanno mostrato piena disponibilità per concordare una linea comune e fare la propria parte”, assicura Floris.

Per quanto riguarda via dell’Autonomia Regionale Sarda (strada provinciale 96) e via S’ecca S’arrideli (s.p. 95), sono già stati svolti lavori per 1 milione e 76 mila euro. Tali interventi includono l’allargamento del ponte sul Rio is Amostus, la bitumazione, sistemazione delle cunette e della segnaletica sulla provinciale 95, nonché il completamento dell’illuminazione pubblica di via dell’Autonomia Regionale fino all’innesto con via S’ecca S’arrideli. La Città Metropolitana sta inoltre procedendo al conferimento dell’incarico per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza del tratto di via dell’Autonomia di propria competenza.

“In merito alla Convenzione tra Regione Autonoma della Sardegna, Città Metropolitana di Cagliari e i Comuni di Quartu e Quartucciu per l’attuazione degli interventi sul viale Marconi, sottoscritta a gennaio 2020, precisiamo che l’accreditamento dei fondi è conditio sine qua non per avviare la progettazione delle opere e risale a fine novembre 2020, ovvero a meno di un mese fa, pertanto eventuali ritardi non sono certamente imputabili alla Città Metropolitana”, sottolinea Floris. “Sia da parte dell’amministrazione che dei nostri uffici c’è la massima disponibilità a portare a termine gli impegni presi con Quartu secondo le modalità e i tempi stabiliti – aggiunge il delegato alla Viabilità – e siamo anche a disposizione di tutti gli altri comuni che dovessero richiedere il nostro supporto tecnico, in particolare quelli in forte ritardo con la spesa dei fondi del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari”.