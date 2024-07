Quartu, lasciano metà salotto e due ruote accanto alla chiesa del Sacro Cuore: “Alla faccia di chi paga la Tari”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un’oasi puzzolente, e non potrebbe essere altrimenti visto che è un’oasi di spazzatura. Succede a Quartu, praticamente accanto alla chiesa del Sacro Cuore, in via Nazario Sauro. C’è chi s è disfatto abusivamente di metà salotto, chi di un paio di ruote sgonfie dell’auto e chi di altri rifiuti ingombranti. A denunciare la situazione a Casteddu Online sono gli stessi residenti, arrabbiatissimi: “A pochi metri dalla chiesa vorremmo farvi presente il degrado e la precarietà igienico sanitaria che si sta creando in questo immondezzaio in pieno centro. Noi abitanti abbiamo più volte fatto intervenire la polizia Municipale, che prontamente ha più volte verbalizzato. Informato la De Vizia, ma da ben 5 mesi la situazione è questa ed è in netto peggioramento”.

“In primis per via del caldo, dove topi e blatte vanno a nozze, poi perché gli incivili e imbecilli continuano a buttare di tutto, comprese buste di immondezza e della cacca dei cani. Il fetore è indescrivibile.