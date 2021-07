Quartu, l’appello di Francesca: “Aiutatemi a ritrovare la mia Qui Qui”

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO DI FRANCESCA SIDDI DA QUARTU SANT’ELENA: ” AIUTATEMI A RITROVARE LA MIA GATTINA SI È SMARRITA IN VIA SAURO 13.

La gatta si chiama Qui Qui ha 14 anni è scomparsa da zona chiesa Sacro Cuore a Quartu, è molto dolce penso che qualcuno abbia pensato si sia persa e magari l’ abbia presa. Ci teniamo tantissimo è la gatta di mio padre che è disabile ed è molto affezionato.

Scomparsa il 3 luglio abituata ad uscire, ma in 14 anni non è mai successo che sia mancata un solo giorno!!

Contattatemi al 3881028364.

