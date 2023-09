Quartu, ladri scatenati assaltano la prosciutteria di via Porcu: “Danni ingenti ma ci siamo già rialzati”

Hanno sfondato e danneggiato seriamente la vetrina, facendo cadere alcune bottiglie di vino pregiato e, una volta arrivati alla cassa, hanno distrutto tutti i fili per arraffare appena dieci euro. Ladri scatenati due notti fa a Quartu, in via Porcu, dove è stata presa di mira la prosciutteria di Massimo Pisu. Le immagini delle telecamere sono già tra le mani dei carabinieri della compagnia cittadina, guidata da Michele Cerri. I malviventi, due, potrebbero avere le ore contate: “Ho subito avvisato i carabinieri”, spiega il titolare. “La telecamera è collegata al mio cellulare”. I due avrebbero agito a volto scoperto, come si può anche dedurre dal post messo sulla pagina ufficiale Facebook da Pisu: “Abbiamo le vostre facce. A presto”. Restano però i danni, ingenti, oltre quattromila euro. La speranza è che i malviventi, una volta identificati, ripaghino tutto, sino all’ultimo centesimo. E c’è anche l’amarezza per un imprenditore che aveva deciso, da poco, di scommettere aprendo l’attività in una via dello shopping quartese che, seppur a fatica, si sta riprendendo.

“Se fossero venuti quando c’ero io, durante l’apertura, gli avrei dato volentieri cinquanta euro a testa pur non di non dovermi accollare tutte le spese e i costi delle riparazioni”.