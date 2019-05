Quartu, la svolta pedonale: chiusura totale al traffico del lungosaline di viale Colombo, “rischio crolli”

Stop alle auto sul ponte delle saline di viale Colombo, la decisione è stata presa dal Comune con tanto di ordinanza firmata dal sindaco Stefano Delunas. Il rischio è doppio: cedimenti e crolli, proprio su un’arteria trafficatissima. Nelle carte si legge chiaramente che “non è ancora attivato alcun sistema di controllo strutturale che misuri l’andamento del fenomeno” e nei giorni scorsi è emerso un peggioramento dello stato di degrado con distacco di strati corticali della struttura in calcestruzzo a ridosso del bordo del ponte”. Risultato: strada sbarrata sino a nuovo ordine, e sempre dal Comune avvisano che “La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 7 del Codice della Strada”, cioè multe per chi non rispetterà il divieto.