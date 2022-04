Quartu, la scommessa dei negozianti di via Porcu: vino e salumi per rilanciare lo shopping

Un calice di rosso o di bianco da sorseggiare mentre si guardano le vetrine e, magari, si decide di acquistare qualcosa. È questa la scommessa dei commercianti di via Eligio Porcu a Quartu che, già da mesi, hanno creato un consorzio, guidato da Sergio Piludu. Dopo settimane di preparativi è arrivato l’annuncio: venerdì 22 aprile, dalle diciotto, ci saranno le “cantine in strada”. Una serie di aziende proporranno le loro specialità ai passanti: vini cento per cento sardi, i partecipanti sono tutte aziende isolane. A contorno i pani della tradizione quartese, accompagnati da salumi e formaggi sardi. Insomma, l’occasione per un aperitivo speciale all’aperto c’è tutta.

Si tratta del primo evento ufficiale organizzato dalla giovanissima associazione di commercianti, molto attiva anche con la promozione dei negozi su Facebook. Quello del ventidue aprile prossimo sarà sicuramente un banco di prova: se il riscontro di pubblico (e di affari) dovesse essere soddisfacente, i negozianti organizzeranno altri eventi per continuare ad animare e dare un nuovo look a una delle strade simbolo del commercio quartese.