Quartu, la nuova Giunta Milia rispetta la parità di genere: ecco chi sono le quattro Assessore

Quartu Sant’Elena, la nuova giunta Milia che amministrerà la città per i prossimi 5 anni: 8 assessori in tutto, presentati ufficialmente questa mattina. ( qui l’articolo https://www.castedduonline.it/nuova-giunta-a-quartu-tra-le-novita-lassessorato-di-flumini-e-territori-extraurbani/)

Quattro le donne presenti: alla Pubblica Istruzione, Sport, Innovazione Politiche di genere e LGBT, Cinzia Carta; per Flumini e Territori Extraurbani, Tiziana Cogoni; Mobilità e Trasporti Barbara Manca; e alle Attività Produttive e Valorizzazione del Territorio, Rossana Perra.

Promesse mantenute, quindi, da Graziano Milia che in campagna elettorale ha espresso più volte la volontà di una squadra composta sia da donne che da uomini.

Cinzia Carta, assessora alla Pubblica Istruzione, Sport, Innovazione Politiche di genere e LGBT: si occupa di amministrazione e rappresentanza legale, laureata in Giurisprudenza, vanta il Master in “Tecniche di Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane”, con competenze nelle aree di attività riferite alla gestione delle risorse umane relativamente alla formazione, selezione, valutazione e sviluppo all’interno delle organizzazioni. “L’ho conosciuta durante la campagna elettorale – spiega Milia – è una persona che darà tanto, ha studiato e lavorato anche negli Stati Uniti, ha generato una “startup innovativa” che ha avuto grande successo. È la persona adatta a ricoprire l’incarico”.

Tiziana Cogoni, assessora per Flumini e Territori Extraurbani: laureata in Pedagogia, fa parte parte di Commissioni “POF”, “PTOF”, “Valutazione docenti neo assunti”, “Continuità” e “Segnalazione e valutazione alunni con difficoltà”. “Io prima delle elezioni avevo stipulato un patto con l’associazione dei cittadini ossia quello di istituire un assessorato per Flumini. Questo è stato oggetto di grandi discussioni, ma un impegno ho preso e un impegno mantengo e oggi abbiamo questo assessorato. Io sono convinto che questo territorio debba marcare un profilo e una soggettività sempre più evidente, riconoscersi in un centro e questo significa generare servizi, risolvere i tanti problemi che ci sono”.

Barbara Manca, assessora alla Mobilità e Trasporti: libera professionista, laureata in ingegneria edile – architettura, ha prestato, tra l’altro, assistenza tecnica per l’attuazione del patto per la Città Metropolitana di Cagliari. “Qui serviva una grande competenza per seguire una partita che è difficile, complessa sin da quando io ero sindaco. Noi in campagna elettorale abbiamo espresso qualche perplessità riguardo la metropolitana di superficie perché abbiamo detto se dobbiamo ‘scassare’ una città per portarci da via Fiume a piazza Matteotti in 55 minuti, valutiamo se è il caso di rispolverare un collegamento diretto, veloce con mezzi elettrici su viale Marconi che colleghino Quartu e Cagliari”.

Rossana Perra, assessora alle Attività Produttive e Valorizzazione del Territorio: laureata in Giurisprudenza, avvocato diritto civile e del lavoro. “Qui ci serviva una persona che avesse piena conoscenza di meccanismi legislativi, legali e ci siamo rivolti a un avvocato perché in questo settore noi vogliamo fare tanto, vogliamo valorizzare il territorio morto, vogliamo costruire un percorso con marchi, con l’adesione ai consorzi, con la costruzione di luoghi e situazioni dove il pubblico e il privato possano interagire e non può che servirci una professionalità che conosce bene le amministrazioni e i percorsi”.